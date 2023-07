Ein Verletzter bei Wohnungsbrand in Wien-Margareten

Eine Wohnung in Wien-Margareten ist in der Nacht auf Donnerstag in Vollbrand gestanden. Der Inhaber konnte mit seinem Hund rechtzeitig flüchten, er wurde aber verletzt, berichtete die Berufsfeuerwehr. Das gesamte Mehrparteienhaus in der Ziegelofengasse war stark verraucht, 23 Bewohnerinnen und Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden.

Als die Einsatzkräfte gegen 3.00 Uhr eintrafen, schlugen bereits Flammen aus zwei straßenseitigen Fenstern im ersten Stock des fünfgeschoßigen Gebäudes. "Der Brand drohte auf das darüberliegende Stockwerk überzugreifen. Sofort wurden die Flammen mit zwei Löschleitungen unter Atemschutz von außen und von innen bekämpft", berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl. Die Ausbreitung auf andere Etagen wurde verhindert.

Der Wohnungsinhaber hatte mit seinem Hund noch selbstständig die Wohnung verlassen können. Er wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Um seinen Hund kümmerte sich die Tierrettung.

Die Berufsrettung war mit der Sondereinsatzgruppe mit mehreren Teams im Einsatz. Denn der dichte Brandrauch hatte sich im Stiegenhaus ausgebreitet. 23 Menschen mussten aus Sicherheitsgründen mit Fluchtfiltermasken von mehreren Atemschutztrupps evakuiert werden. Alle wurden an die Rettungskräfte übergeben, waren aber unverletzt geblieben.

Mit Hochleistungslüftern wurde der Brandrauch aus dem Haus und den Wohnungen gedrückt, während Feuerwehrleute noch Glutnester mittels Wärmebildkameras aufspürten und ablöschten. Nach Ende der Löscharbeiten konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Jene Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist aber vollkommen zerstört.

Was den Brand verursacht hat, war am Donnerstag noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Ziegelofengasse war während des Einsatzes, der bis kurz vor 5.00 Uhr dauerte und 33 mit sieben Fahrzeugen ausgerückte Feuerwehrleute beschäftigte, gesperrt.