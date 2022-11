Ein Umstieg auf mehr Lebensqualität und weniger CO2

Die Gemeinde Wolfurt gehört zu den plan b-Regionen, die ihre Mobilität neu denken wollen.

Der Verkehrssektor zählt zu den Hauptverursachern für Treibhausgasemissionen. Der höchste Anteil der Emissionen ist auf den Straßenverkehr und insbesondere auf den Pkw-Verkehr zurückzuführen, informiert das Umweltamt. Laut Verkehrsclub Österreich verursachen die Österreicherinnen und Österreicher pro Kopf und Jahr mit ihrem Kfz-Verkehr 2,65 Tonnen CO 2 . Das ist im EU-Vergleich nach Luxemburg der zweithöchste Wert und um 53 Prozent höher als im EU-Schnitt. Auf das Auto zu verzichten, ist also ein großer Hebel beim Klimaschutz. Und hier setzt „plan b“ seit 2004 an. Dabei handelt es sich um eine Gemeindekooperation für regionales Mobilitätsmanagement für mehr als 90.000 Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinden Bregenz, Hard, Kennelbach, Lauterach, Lustenau, Schwarzach und Wolfurt.

Weniger Autos

Die Menschen der Region sind spürbar weniger mit dem Auto unterwegs als im Vorarlberg-Durchschnitt. Was sich klar herauskristallisiert: Verzicht heißt nicht eine Minderung der Lebensqualität.

Im Gegenteil, die plan b-Gemeinden sehen in der nachhaltigen Mobilität einen zentralen Schlüssel dafür und für eine Stärkung des Standorts. Der Bogen der regionalen Aktivitäten ist groß. Er spannt sich von sichtbarer Infrastruktur wie der Radbrücke Bregenz-Hard über regionale Kampagnen bis hin zu abgestimmten Arbeitspaketen in den Gemeinden oder regionaler Koordination von überörtlichen Themen. So ist aus dem Mobilitätsverbund der sieben Gemeinden inzwischen auch eine eigene Klimawandel-Anpassungs-Region (KLAR!) entstanden. Zum regionalen Mobilitätsmanagement gibt es regelmäßige Abstimmungen auf verschiedenen Ebenen, eine enge Vernetzung in die Gemeinden und regelmäßige Ergebnischecks.

Tendenz erkennbar

Die gemeinsame Arbeit wirkt. Das bestätigt unter anderem die Mobilitätserhebung „Kontiv“ aus dem Jahr 2018. Die Anteile der Wege per Rad liegen in der plan b-Region bei 21 Prozent, in Vorarlberg insgesamt bei 16 Prozent. Die Zahl der Pkw je Haushalt lag mit 1,10 spürbar unter den 1,26 im Vorarlberg-Schnitt. 2021 hat das Netz der Radzählstellen des Landes Vorarlberg in der Region 2,8 Millionen Radfahrerinnen und Radfahrer erfasst, 2017 waren es noch rund zwei Millionen. Das bestätige die Tendenz, dass immer mehr Menschen das Fahrrad im Alltag schätzen und nutzen.