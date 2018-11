Ein Traum soll Wirklichkeit werden

Der Dornbirner Thomas Flax sucht Partner für seine Mission von Olympia 2020.

Dornbirn Anfangs war es für den Dornbirner Rollstuhl-Sportler noch eine Vision – jetzt wurde es zur Mission: Die Eröffnungsfeier der paralympischen Spiele am 25. August 2020 in Tokio, Japan.

Die paralympischen Sommerspiele 2020 sind das große Ziel von Thomas Flax. Dazu ist für den 35-jährigen Sportler nun aber der Schritt in eine 18-monatelange Profi-Karriere notwendig. „Anders ist dieses Ziel in der heutigen Zeit nicht mehr zu schaffen“, so Flax. Dies bedeutet für die kommenden Monate – noch mehr Training, mehr Turniere und auch ein neuer, maßgeschneiderter Sportrollstuhl. Es nimmt also nicht nur der Trainings- und Turnieraufwand zu, auch finanziell wird der Aufwand erheblich steigen. Um seinen Traum aber zu stemmen, hat sich Tom Flax etwas einfallen lassen: Neben Partnern und Sponsoren wird das Tennis-Ass die Kosten für seinen neuen Tennisrollstuhl über Crowdfunding abdecken.