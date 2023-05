Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Motorradunfall in NÖ

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Motorräder ist am Sonntag in Niederösterreich ein 61-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann aus dem Bezirk Baden prallte im Gemeindegebiet von St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) mit seinem Motorrad in einer Kurve frontal mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Dabei kam der 61-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte über einen Abhang und erlitt tödliche Verletzungen, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Der aus Wien stammende 47-jährige Lenker des anderen Motorrads prallte gegen eine Felswand. Er wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 3 mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Wiener Neustadt verbracht.