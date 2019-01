Ein Toter und 100 Verletzte bei Protesten um Hindu-Tempel

Bei Protesten gegen den Besuch von zwei Frauen in einem Hindu-Tempel im Süden Indiens ist ein Mann getötet worden. Mehr als 100 Menschen, darunter knapp 40 Polizisten, wurden verletzt, berichtete die indische Tageszeitung "Hindustan Times" (Online). Am Donnerstag fanden im gesamten Bundesstaat Kerala Protestaktionen und Streiks statt.

Bei einer Kundgebung der hinduistisch-nationalistischen Bharatiya-Janata-Partei (BJP) von Regierungschef Narendra Modi am Mittwoch sei ein 55-jähriger Aktivist von anderen Demonstranten, die Steine warfen, getötet worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Kerala. Der Mann habe einen Herzinfarkt erlitten, erklärte Pinarayi Vijayan, Chief Minister Keralas, laut der Zeitung “Times of India” (Online) am Donnerstag. Drei weitere Personen befinden sich nach der Steinwurfattacke in kritischem Zustand.