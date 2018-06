Ein Toter nach Unfall in Ausfahrt der A2 im Bezirk Baden

Ein Verkehrsunfall in der Ausfahrt Leobersdorf auf der Südautobahn (A2) hat am Freitagnachmittag einen Toten und einen lebensgefährlich Verletzten gefordert. Ein mit zwei jungen Serben besetztes Auto hatte sich überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben. Die beiden Insassen waren laut Feuerwehr eingeklemmt. Eine der beiden erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Der Lenker, ein 23-jähriger serbischer Staatsbürger, dürfte aus Richtung Graz kommend auf der Autobahnabfahrt im Gemeindegebiet von Leobersdorf wegen zu hoher Geschwindigkeit die Herrschaft über sein Auto verloren haben, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Der BMW kam von der Fahrbahn ab, entwurzelte zwei Bäume in einem kleinen Wäldchen, rammte einen dritten Baum seitlich und überschlug sich.

Der Lenker und sein Beifahrer, ein 18-jähriger Serbe, mussten mittels schwerem hydraulischem Rettungsgerät aus dem Unfallfahrzeug befreit werden, teilte die FF Wiener Neustadt mit. “Christophorus 3” und “Christophorus 9” transportierten die Verletzten in der Folge in Krankenhäuser. Der 23-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins UKH Wien-Meidling geflogen, der Beifahrer nach Reanimation in das AKH Wien. Er starb später im Spital.