Ein Theaterspaziergang durch Hohenems

Nach der erfolgreichen Uraufführung des Stücks „Undines Hoffnung. Das Wasser erzählt“ freut sich das Walktanztheater unter der Leitung von Brigitte Walk über weitere gelungene Aufführungen.

Die talentierten Schauspieler Luka Oberhammer und Suat Ünaldı begeistern mit ihrer Darbietung die Besucher und nehmen sie auf eine lebhafte Reise entlang des Emsbachs mit. Eingebettet in tatsächliche Begebenheiten und Entwicklungen der Emser Vergangenheit, handelt das Stück von zwei fiktiven Wesen, das eine irdisch und ein Dorforiginal, das andere eine Wassergestalt, die ihren Weg zurück in Fluss, See oder Meer sucht.