Ein Tag für die Selbsthilfe

Vorträge und Infomesse beim Selbsthilfe-Infotag stießen auf großes Interesse.

Dornbirn. Studien, Trends, Pilotprojekte, Kooperationsmodelle, Gesundheits-Checks und vor allem der persönliche Austausch standen im Fokus des Selbsthilfe-Infotags am Samstag in der FH Vorarlberg. Am Vormittag standen verschiedene Vorträge zu den aktuellen Herausforderungen und Chancen der Selbsthilfe auf dem Programm. Gerald Fleisch, Geschäftsführer der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft bekannte sich dabei öffentlich zum Modell „Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“, das in Feldkirch schon bald umgesetzt werden soll. „Wir begrüßen das sehr – es ist ein Modell der gelebten Kooperation, das bereits in anderen Bundesländern umgesetzt wird und sowohl zum Nutzen der Patienten als des gesamten Gesundheitssystems ist“, betonte Werner Gohm, Obmann der Selbsthilfe Vorarlberg. Ein selbsthilfefreundliches Krankenhaus zeichnet sich dadurch aus, dass es sein ärztliches und pflegerisches Handeln durch das Erfahrungswissen der Selbsthilfegruppen erweitert, den Kontakt zwischen Patienten und Selbsthilfegruppen fördert sowie kooperationsbereite Selbsthilfegruppen aktiv unterstützt.