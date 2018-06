Ein Statement für Europa

Mit Tanz und Musik vereinten Schülerinnen und Schüler der Musikschule den Kontinent.

Brigitte Jagg, Leiterin der Tanzabteilung, wies in ihrer Begrüßung, bei der sie auch Bürgermeisterin Andrea Kaufmann und Ivo Warenitsch, Direktor der Musikschule, willkommen hieß, darauf hin, dass Europa seit Wochen das bestimmende Thema war. In den Tanzklassen der Genres Contemporary, Kreativer Tanz, Tanztheater, Movers, Wilde Blitze und allen anderen ging es um die geniale Idee, sich Europa einmal von oben, aus der Vogelperspektive, zu nähern. „Die großartigen Beiträge des Musikers Andreas Paragioudakis als musikalische Gestaltung zu bezeichnen, wäre nicht angemessen“, betonte Brigitte Jagg zu Recht. Er, Konstanze Hofer und Martin Gallet, verdeutlichten klanglich sehr eindrucksvoll die unterschiedlichen Kulturräume. In dreizehn Szenen und fünf Reisebildern ging es, in Anlehnung an das Buch Zugvögel von Michael Roher, um die bunte Vielfalt der Kulturen. In unterschiedlichen Tanzstilen wurden liebgewonnene Klischees, wie die Tulpen aus Amsterdam oder die Pizza aus Bella Italia, mit Witz und Liebe zum Detail umgesetzt. Auch das Fremde in uns, Kinderspiele, oder Szenen der Griechischen Mythologie wurden in tänzerischer Leichtigkeit präsentiert. Viel Applaus, und hoffentlich das versprochene Eis, spendeten das Publikum und der freiwillige Obolus.