Ein starker Standort ist kein Zufall

Klimaschutz, Fachkräfte und Entlastung als zentrale Herausforderungen.

„Unsere Betriebe brauchen ­Planungs- und Rechtssicherheit. Ohne rasche und nachhaltige Maßnahmen für Österreichs Unternehmen sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter läuft der Standort Österreich Gefahr, vom Rezessionsvirus in Deutschland angesteckt zu werden. Das können und wollen wir uns nicht leisten“, sagt Industrie-Spartenobmann Georg Comploj. Man schaue mit Argus-Augen auf unseren wichtigsten Handelspartner Deutschland, der sich in einer angespannten wirtschaftlichen Lage befindet. Da Österreichs Wirtschaft eng mit der deutschen verflochten ist, sei es jetzt höchste Zeit, zu handeln. Dazu brauche es gezielte steuerliche und bürokratische Entlastungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, damit allen mehr Netto vom Brutto bleibt. Ebenso sind effektive Impulse notwendig, um die Investitionstätigkeit anzukurbeln. Comploj: „Eine kluge Standortpolitik heißt, die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe zu stärken und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlasten.“

Die gesamte Wirtschaft und Bevölkerung profitieren von unseren internationalen Industriebetrieben im Land. Vorarlberg hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in punkto Arbeitsplätze, Kaufkraft und Wohlstand so positiv entwickelt, weil unsere Betriebe und ihre Mitarbeiter als Kernsubstanz einer Volkswirtschaft in Vorarlberg investiert haben und sich so erfolgreich auf den internationalen Märkten behauptet haben. Hinzu kommen die vielen KMUs, mit ihren Mitarbeitern, die gemeinsam mit den Leitbetrieben wirtschaftliche Erfolgsgeschichten geschrieben haben.