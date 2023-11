Ein Staatsmeistertitel und zweimal eine Medaille knapp verpasst

PPC Rankweil Spieler Markus Schleindler wird österreichischer Meister im 14/1endlos Spiel.

RANKWEIL. Nicht ganz die Ausbeute an Medaillen aus dem Vorjahr bei den nationalen Titelkämpfen im Poolbillard der Unter-19-Jährigen in Tirol hat der PPC Rankweil Spieler Markus Schleindler geholt. Waren es bei den letzten österreichischen Staatsmeisterschaften noch zwei Goldene und eine Silberne hat der Jungstar vor Kurzem einen ersten Endrang im 14/1endlos Spiel verbuchen können. Im großen Finale hat Schleindler seinen ewigen Rivalen Julian Riegler aus Tirol besiegt und durfte sich über die erfolgreiche Titelverteidigung in dieser Disziplin freuen. In den beiden anderen Disziplinen 8er bzw. 9er Ball wurde Markus Schleindler jeweils Fünfter und verpasste ein Edelmetall nur ganz knapp. Die Spitze im österreichischen Nachwuchs vom Poolbillard ist viel näher zusammengerückt und über Sieg und Niederlage gibt es ganz knappe Entscheidungen um die Podestplätze. Für Markus Schleindler fehlten für weitere Medaillen nicht viel, Göttin Fortuna stand ihm nicht zur Seite.VN-TK