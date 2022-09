Ein spannendes Programm für die ganze Familie

Das attraktive Rahmenprogramm macht die Herbstmesse zum Erlebnis für die ganze Familie. Abenteuer, Spiel und Spaß: Hier wird gelacht, getobt, gespielt und vor allem auch erkundet!

Auf der Kinderbaustelle in der Halle 8 dürfen die Handwer-ker(innen) von morgen hämmern, schrauben und mauern. Von der Landesberufsschule Dornbirn werden verschiedene Berufsarten in Miniaturform dargestellt und den Kindern wird die Möglichkeit geboten, diese selbst auszuprobieren. Mit der Messe-Rallye geht es für die Kleinen quer durch die Herbstmesse. An verschiedenen Stationen können die jüngsten Messebesucher(innen) ihre Geschicklichkeit und ihr Wissen unter Beweis stellen und dabei fleißig Aufkleber für ihren Rallye-Pass sammeln. Als Belohnung gibt es am Schluss eine kleine Überraschung. Hoch hinaus geht es für Groß und Klein beim Kistenklettern im Freigelände und für viel Spaß ist auch auf dem Rummelplatz gesorgt. Hier warten Karussell, Schießbuden und vieles mehr auf die kleinen und großen Familienmitglieder. Am Mittwoch gibt es speziell für die kleinsten Messebesucher(innen) vergünstigte Preise beim Rummelplatz. Für jede Kindereintrittskarte gibt es zudem ein Gratiseis bei der Info-Mitte im Freigelände Süd. Kids im Alter von 3 bis 12 Jahren werden an den fünf Messetagen im Kinder-Ländle in der Halle 5, 1. OG., von 10 bis 17 Uhr betreut.