Ein spannender Probelauf

Die ersten Jahre Berufserfahrung in Gastronomie, Handel oder Wirtschaft hast du bereits gemacht. Jetzt schwebt dir eine abwechslungsreiche Aufgabe mit Managementverantwortung vor, am liebsten in engem Zusammenhang mit dem, was du am liebsten magst: b’sundrige Lebensmittel aus der Region, Teamgeist und eine spannende Herausforderung in einem Unternehmen mit starken Wurzeln. Dann stehen dir mit der Trainee-Ausbildung bei Sutterlüty nach oben alle Wege offen.

Die Ländlemärkte sind nicht nur ein familiengeführter, sondern auch ein familienfreundlicher Betrieb. Insgesamt sind bei Sutterlüty über650 Personen beschäftigt. Damit leistet der Familienbetrieb einen großen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung. Damit das so bleibt, trifft das Unternehmen enkeltaugliche Entscheidungen und bietet den Teammitgliedern auch morgen noch einen sicheren Arbeitsplatz mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen. Mit individuellen Karriere- und Arbeitszeitmodellen, der Sutterlüty-Akademie und vielen weiteren Bildungsangeboten sowie sozialem Engagement ist Sutterlüty ein mehrfach ausgezeichneter Arbeitgeber – überzeuge dich selbst: Während deiner Trainee-Ausbildung lernst du das Unternehmen von Grund auf kennen und wirst von unseren Marktleiter(inne)n und Verkaufsleiter(inne)n optimal auf deine Aufgaben als Führungskraft vorbereitet. Ganz individuell wird das Ausbildungsprogramm auf dich zugeschnitten – je nachdem welche Erfahrungen du bereits mitbringst, dauert die Ausbildung 2 bis 12 Monate.

Persönlicher Mentor

Dein Mentor ist jederzeit mit Rat und Infos zur Stelle und unterstützt dich während der ganzen Trainee-Zeit. Stück für Stück bekommst du mehr Verantwortung und bist in immer mehr Teilbereichen komplett eigenständig und selbstverantwortlich tätig. Nach deinem erfolgreich absolvierten Traineeprogramm bist du fit für die Übernahme der Funktion Marktleitung in einem der Sutterlüty-Ländlemärkte in Vorarlberg. „Die Zeit als Trainee hat mir sehr gut gefallen. Man sieht viele Ländlemärkte und lernt unterschiedliche Führungsstile und Ansätze kennen. Nach meiner

Ausbildung habe ich mich optimal gewappnet gefühlt, einen eigenen Ländlemarkt zu übernehmen. Mittlerweile bin ich seit 6,5 Jahren Marktleiter und zehre vom gelernten Wissen. Ich kann die Ausbildung von Herzen empfehlen“, so Thomas Ströhle, Geschäftsleiter im Ländlemarkt Egg.

Daten & Fakten Trainee-Ausbildung