Ein Sieg fehlte BGSC Klaus zum vierten Bundesligatitel

Das Quintett aus der Winzergemeinde wurde in der österreichischen Bundesliga starker Zweiter.

KLAUS. Nichts wurde es für die Damenmannschaft vom Bahnengolfsportclub Klaus mit dem Meistertitel in der österreichischen Bundesliga. Das Quintett Claudia Schuster, Nadine Nagele, Daniela Pfister, Elisabeth Gruber und Stefanie Emich mit Mannschaftsbetreuer Curd Jürgens wurde mit nur zwei Zählern Rückstand auf den neuen Champion Herzogenburg starker Vizemeister. Nach den Titelgewinnen von 2021, 2019 und 2017 wäre es für die Klauser Amateursportlerinnen schon der vierte Triumph gewesen. Damit wird Meister Herzogenburg aus Niederösterreich die rot-weiß-roten Farben im Europacup vertreten. Allerdings hätte sich Klaus mit einem Sieg gegen Herzogenburg in der vierten und letzten Finalrunde noch als stärkste Mannschaft Österreichs feiern lassen können. Klaus ohne Rosmarie Jagschitz und Stefanie Emich verlieren gegen den neuen Meister Herzogenburg nach Spannung und Dramatik sowie Bahnengolf vom Feinsten in der Frauenklasse nur mit einem Schlag. Bei Herzogenburg stehen einige österreichische Nationalteamspielerinnen im Kader, Klaus setzt seit vielen Jahren auf die Routine mit viel Qualität und das schon eingespielte Team. Wo das Klauser Bundesliga-Quintett in der neuen Meisterschaft ihre Trainings- und Wettkämpfe austragen wird, steht noch in den Sternen. Die Heimstätte im Römerweg in Klaus steht ab dem Jahr 2024 nicht mehr zur Verfügung.VN-TK