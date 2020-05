Ein seltener Blick in die Justizanstalt Feldkirch

Schon im Jänner - vor der Corona-Krise - durfte ein Kamerateam des ORF einen seltenen Blick in die Justizanstalt Feldkirch werfen. Dieser Beitrag zeigt, wie die Justizeinsatzgruppe für Sicherheit sorgt.

Wie in jedem Gefängnis gibt es auch in der Justizanstalt Feldkirch eine - wie sie im Volksmund genannt wird - Gummizelle. Justizwachekommandant-Stellvertreter Walter Egger zeigt im Video, wie diese genau ausgestattet ist. In diese "besondere" Zelle kommen Insassen, die fremd- oder eigengefährdet sind.