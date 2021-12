Ein schwieriges Jahr, ein herzliches Dankeschön!

Erneut liegt ein Jahr hinter uns, das für uns alle enorme Herausforderungen bedeutete. An dieser Stelle möchten wir im Speziellen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Hohenems und wichtigen Partnerorganisationen unseren herzlichen Dank aussprechen.

Das Spektrum der Dienstleistungen einer Stadt wie Hohenems ist denkbar vielfältig. Sei es die kommunale Verwaltung, der Erhalt der täglich von uns allen benötigten Infrastruktur – wie Straßen, Wasser, Abwasser, Forst, Abfallentsorgung, den Sälen – oder auch beispielsweise die Betreuung und Ausbildung unserer Kinder in den Betreuungseinrichtungen, Kindergärten und Schulen. Hinter allem was uns so alltäglich und selbstverständlich erscheint, stecken Menschen, auf die wir uns verlassen können. Im Rathaus und zahlreichen weiteren Einrichtungen sind die Angestellten der Stadt mit viel Engagement und Herzblut im Einsatz.