Ein Schwerverletzter bei Paragleiterkollision in Salzburg

Einen Schwerverletzten hat am Samstagnachmittag eine Kollision zweier Paragleiter in Werfenweng (Pongau) gefordert. Wie die Polizei Salzburg am Abend mitteilte, stießen im Startbereich der Bischlingshöhe aufgrund von Windböen zwei Paragleiter zusammen. Ein 28-jähriger Salzburger konnte sein Fluggerät trotz Schwierigkeiten am Boden unverletzt aufsetzen. Der zweitbeteiligte Paragleiter, ein 30-jähriger Münchener, stürzte aber ab und verletzte sich schwer.

Nach Erstversorgung an der Unfallstelle wurde das deutsche Unfallopfer demnach mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Schwarzach geflogen, wo ein mehrfacher Lendenwirbelbruch diagnostiziert wurde.