Ein Schmuckstück am Pilgercampus entwickeln

Am Liebfrauenberg sollen in den nächsten Jahren wieder mehr Menschenmassen zusammen treffen.

RANKWEIL. Das Räumliche Ortskernentwicklungsprojekt (Rokep) in der etwa zwölftausend Seelengemeinde Rankweil ist eine beschlossene Sache. In den nächsten Monaten und Jahren geht es ans Eingemacht. Zehn von insgesamt 23 ausgearbeiteten Sofortmaßnahmen stehen nun klar im Fokus. Eine ganz wichtige Rolle spielt dabei der neu ins Leben gerufene Pilgercampus am Liebfrauenberg. „Für uns Architekten und Projektverantwortliche wurde rasch klar, welch enorm großes Potenzial für die Zukunft des Ortskerns von Rankweil der Liebfrauenberg bereithält. Rankweil soll wieder zu einem großen und attraktiven Treffpunkt für Pilger aus dem In- und Ausland werden“, sagt Architekt Wolfgang Ritsch. In Zukunft wird Spiritualität auf eine offene, moderne Art breiter interpretiert. Den Liebfrauenberg zeitgemäß auszurichten bedeutet, bauliche Impulse zur Ergänzung der Angebote als Pilgerort zu setzen. Dabei geht es einerseits um die Qualität der öffentlichen Außenräume unter Einbeziehung der Themengärten und Platzsituationen. Andererseits sind denkbar: Pilgerherberge, günstige Übernachtunsmöglichkeiten für junge Menschen, Seminarhaus, Cafe, kleiner Verkauf, kulturelle Veranstaltungen und alternative Gastronomie. Eine bauliche Ergänzung des bestehenden Ensembles gibt diesen Nutzungsideen Raum und stärkt Rankweil also Ort der Besinnlichkeit, der persönlichen Spiritualität und Achtsamkeit. Die Idee des Pilgercampus am Liebfrauenberg entstand im Rahmen des Ortskernentwicklungsprozesses bei mehreren Workshops mit den Bürgern, Politik und Verwaltung der Marktgemeinde Rankweil. Ende dieses Jahres soll in einem Ideen-Workshop zusammen mit der Pfarre Rankweil schon über die weitere Vorgangsweise und den modernen Pilgercampus diskutiert werden. Wichtig wird vor allem sein, wie die Menschen schnellstmöglich und auf bestem Weg den Vorplatz am Liebfrauenberg erreichen. Deshalb wird vermutlich ein neuer Weg oder Straße in der Nähe vom „Zick-Zack-Weg“ zur Basilika in die Tat umgesetzt bzw. erstellt. Vor einigen Jahrzehnten war der Liebfrauenberg schon oft ein Treffpunkt von Events. Durch das neue Mesnerstüble mit zahlreichen kulturellen und musikalischen Highlights der letzten Wochen und für die Zukunft sind schon beste Voraussetzungen geschaffen worden. Die St. Michael Kirche wurde vor einigen Jahren völlig neu restauriert und lädt ebenfalls zu Veranstaltungen wie Hochzeit oder Konzerte ein. VN-TK