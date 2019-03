Ein Schifest für Jung und Alt

Der Schiclub Mühlebach lud zur Vereinsmeisterschaft.

Dornbirn. Die Mühlebacher Schiasse zeigten sich kürzlich wetterfest. Trotz schlechter Prognose wurde die diesjährige Vereinsmeisterschaft des Schiclub Mühlebachs vergangene Woche durchgeführt – und wurde für so viel Optimismus belohnt. Rund 100 Schibegeisterte trafen sich im Ebnit und absolvierten dort einen Riesentorlauf in Schi alpin. Im Anschluss kamen auch noch die „Figler“ zum Einsatz.

„Sehr erfreulich war, dass nicht nur Kinder der Renngruppe sowie der Spaßgruppe und Absolventen vom Schikurs am Start waren, sondern auch viele frühere Kaderläufer wieder einmal das Wettkampffieber gepackt hat“, so Obmann Andreas Hammerer. Durch die Familienwertung wurden auch zahlreiche Eltern motiviert, die sonst keine aktiven Rennsportler sind – sehr zur Freude der kleinen Schikanonen, die ihre Mamas und Papas kräftig anfeuerten. Am Ende spielte dann auch das Wetter doch noch ganz gut mit, und das Rennen konnte so unter guten Bedingungen durchgeführt werden.