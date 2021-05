Ein Schaufenster für die Kunst

Dornbirns Kunstschaffende machen auf sich aufmerksam und stellen in einer Vitrine aus.

Dornbirn. Es wird Zeit, hinaus zu gehen. Hinausgehen kann bedeuten, Kunst im öffentlichen Raum zu präsentieren. Es bedeutet auch, einen oder mehrere Orte zu finden, wo die in Dornbirn lebenden Künstlerinnen und Künstler dauerhaft ihre Arbeiten ausstellen und einem breiten Publikum zeigen können.

Der Anfang ist gemacht mit der KunstVitrine an der Hatlerstraße 10 – gegenüber Hotel Bischof. Die Initiatoren Bettina Bohne und Benny Gleeson freuten sich über großes Interesse anlässlich der Präsentation, zu der am vergangenen Mittwoch neben Bürgermeisterin Andrea Kaufmann auch Roland Jörg, Leiter Kultur Stadt Dornbirn, Kulturstadtrat Alexander Juen und Stadträtin Marie-Louise Hinterauer gekommen waren. Die Bürgermeisterin begrüßte ausdrücklich diese Initiative von Dornbirns Kunstschaffenden. Ihre Werke in der Vitrine präsentieren derzeit: Bettina Bohne, Evelyne Fricker, Benny Gleeson, Brigitte Jochum, Marco Spitzar, Georg Vith, Alexander Waltner, Waltraud Wehinger sowie Peter Wehinger.