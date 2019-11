Ein reflektierter Risikotyp

Keiner hat so oft das spektakulärste Skirennen der Welt gewonnen wie er.

Streif-Legende

Didier Cuche lebte viele Jahre mit und vom Risiko. Die Zugänge dazu veränderten sich im Laufe seiner unnachahmlichen Karriere. „Als junger Läufer nahm ich zu viel Risiko. Das mündete dann leider in kapitalen Stürzen und in schweren Verletzungen. Danach folgte eine Phase, in der ich aufgrund dieser Erfahrungen etwas zu vorsichtig wurde.“ Erst im reiferen Alter fand der Wirtesohn die richtige Mischung zwischen Risiko und Vorsicht. Es war die Zeit, als der robuste Schweizer Rennen gewann und zu einem der ganz Großen im Skiweltcup aufstieg.

Beliebt bei Head

Der Entschluss zum Rücktritt kam für den Schweizer Speedspezialisten als plötzliche Eingebung. Es passierte am Lauberhorn in Wengen. „Da war ich sehr enttäuscht von meinem 15. Platz. Ich habe aus der Distanz schließlich den ganzen Trubel beobachtet und spürte auf einmal: Jetzt musst du aufhören.“ Bereits am Mittwoch darauf, wenige Tage vor dem Rennen auf der Streif, verkündete der unverwüstliche Schweizer, dessen Ski-Umherwirbeln im Ziel ebenfalls legendär wurde, den Rücktritt. Seinen fünften Triumph auf der schwierigsten Abfahrt der Welt am darauffolgenden Samstag ließ er sich dennoch nicht nehmen.