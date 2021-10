Ein Raum der vielen Möglichkeiten

Die Marktstraße 8 füllt sich bis Ende des Jahres mit Kunst und Kultur. Kulturschaffende werden zum Mitgestalten eingeladen.

Am 1. Oktober 2021 wurden die Türen zum Kreativraum in der Marktstraße 8 geöffnet. Mit einer interaktiven Umfrage entsteht derzeit im Raum ein gemeinsames Bild zur gelebten Kultur in Hohenems. Verena Marte und Julia Beck von „mohap“ (moments of happiness and possibilities) entwickelten das Konzept und gestalteten die Installation. Kommen Sie an einem der Dialogtage mit Ihren Ideen und Visionen in den Kreativraum und beteiligen Sie sich weiter am Gemeinschaftsbild.