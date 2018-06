Ein Punkt gegen Andelsbuch

SC Admira Dornbirn und FC Andelsbuch trennen sich mit einem Unentschieden.

Dornbirn/Andelsbuch. Mehr als einen Punkt gab es für die Admiraner am vergangenen Wochenende beim Auswärtsspiel in Andelsbuch nicht zu holen. Nach einem starken Auftakt und zahlreichen vergebenen Torchancen seitens der Klocker-Elf aus Dornbirn, waren es dann ausgerechnet die Wälder, die durch den frisch eingewechselten Uelder Barbosa Mendes in der zweiten Halbzeit (48. Minute) in Führung gingen. In der 71. Minute gelang Frederic Winner dann per Elfmeter noch der Ausgleich für den SC Admira. 1:1 lautete aber auch schon der Endstand der zweitletzten Auswärtspartie. Aktuell belegen die Admiraner damit den 13. Platz in der Vorarlbergliga.