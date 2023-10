Ein pulsierender Treffpunkt für alle, die Sport lieben

Familiengeführtes Unternehmen, das tief im Bregenzerwald verwurzelt ist.

Bike-Fitting als besonderer Service

Der Sport soll in allen Facetten gelebt und geatmet und die Kunden sollen dabei inspiriert werden, auf aktuelle Modetrens und Innovation zu setzen. Bike- und BootFitting sind etwa zwei solcher Begriffe, die bei Sport & Mode Natter in Mellau greifbar werden. Sie sind ein Ausdruck der Überzeugung, dass die richtige Ausrüstung durchaus den Unterschied macht. Besonders mit dem Retül-Bike-Fitting hat sich Philipp Natter, der in der dritten Generation bereits voll im Familienunternehmen integriert ist, das Ziel gesetzt, spezielle Bedürfnisse des Fahrers durch eine Vorabuntersuchung zu verstehen.

Mit der 3D-Motion-Capture-Technologie misst das Retül-System präzise jeden Grad an Bewegung, jeden Abstand im Millimeterbereich und versorgt den Sportler und den Fitter mit notwendigen Daten, die bei der Anpassung der Bikeausrüstung benötigt werden. Ausrüstung und Position werden so angepasst, dass optimale Kraftübertragung und Komfort gewährleistet sind und die Verletzungsgefahr reduziert wird. Ein einzigartiges Angebot in Vorarlberg, wie es von Seiten von Sport Natter heißt.