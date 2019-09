Ein Prominenter kümmert sich um den Sport beim FC Lustenau

Der Tiroler trainierte schon zahlreiche Profiklubs in ganz Österreich und ist allen Insidern bekannt

Nach fünf Jahren als Präsident vom ältesten Vorarlberger Fußballklub trat Omer Rehman bei der 112. Jahreshauptversammlung im Nachwuchsstübli von FC Lustenau zurück und wird dem ehemaligen Profiverein in einer anderen Funktion ganz oben an der Spitze stehen. In der neu erstellten Struktur mit dem zukunftsorientierten Projekt „Club 1907“ wird Omer Rehman führen. Die finanzielle und ideelle Unterstützung für den FC Lustenau sowie die Förderung und Pflege der gesellschaftlichen und geschäftlichen Kontakte unter den Mitgliedern sind die Ziele des neuen Projekt „Club 1907“. „Er soll als Drehscheibe für den neuen Vorstand fungieren und der Treff mit Sponsoren und Unterstützern steht im Mittelpunkt“, so Omer Rehman. Neben Omer Rehman scheidet auch Patrick Wiedl aus dem Vorstand aus. Ein neues Fünfer-Gremium mit Günter Kremmel, Gert Kirchberger (Finanzen), Rene Deutschmann (Event), Julian Regittnig (Nachwuchs) und Helmut Kraft (Sport) wurden von den Mitgliedern einstimmig gewählt. Der 61-jährige Tiroler Helmut Kraft war schon Profi-Trainer von FC Tirol, LASK Linz, Wr. Neustadt, Ried und Wattens. Jetzt kümmert sich Kraft zusammen mit dem sportlichen Leiter Philipp Eisele über die sportliche Gegenwart und Zukunft des FC Lustenau. „Ich hoffe als kleiner Baustein dazu beizutragen um den FC Lustenau zu sportlichen Glanzzeiten wieder zurück zu führen. Ich sehe mich nur als Mitarbeiter und Hilfe für den super geführten Trainer- und Betreuerstab in allen drei Kampfmannschaften. Der Nachwuchs liegt mir sehr am Herzen und wird nicht aus den Augen gehen. Für mich gab es nach dem Wechsel nach Vorarlberg aus privaten Gründen nur den FC Lustenau sich dort einzubringen. Der Traditionsverein taugt mir und für eine erfolgreich sportliche Zukunft ist alles angerichtet“, so Helmut Kraft. Der FC Lustenau erwirtschaftete im letzten Jahr einen Überschuss von 3000 Euro und das Rekordbudget nach dem Neustart beläuft sich auf 460.000 Euro.