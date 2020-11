Ein Profi für die Haselstauder Goalkeeper

Merima Pasalic ist seit Februar Nachwuchs-Torwarttrainerin beim Hella DSV.

Dornbirn. „Glück im Unglück“, so beschreibt Torwarttrainerin Merima Pasalic die aktuelle Situation für ihre Nachwuchsfußballer beim Hella DSV. „Die Winterpause wäre sowieso bald eingetroffen.“ Und wenn sie auch bedauert, dass die Kinder und der Sport wieder unter dem Lockdown leiden müssen, gilt auch für sie das Motto: „Positiv nach vorne blicken.“

Auch ihr „Rückblick“ für 2020 wird von vielen schönen Momenten dominiert. Seit Februar 2020 ist die ehemalige Profifußballerin beim Dornbirner Hella DSV tätig und trainiert derzeit 10 Kinder in zwei Gruppen im Alter von 10 bis 16 Jahren. Zur ihrer neuen spannenden Aufgabe ist die 34-Jährige durch Marcel Lipburger vom Verein gekommen. „Bevor ich meine Kariere 2012 beim FC Staad in der Schweiz fortgesetzt habe, lernte ich Marcel über Freundinnen kennen. Er war damals Trainer der Hella DSV-Damen und nach meinem verletzungsbedingten Karriereende saßen wir zusammen und er hat mich gefragt, ob ich nicht die Kinder beim Verein trainieren möchte.“ Die leidenschaftliche Fußballerin musste nicht lange überlegen, und so bereichert „Merry“ seit Anfang des Jahres das engagierte Nachwuchsteam beim Hella DSV.