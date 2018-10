Ein Pickup für Arbeit und Freizeit

Vielseitig wie sein Einsatzgebiet präsentiert sich der neue Renault-Pickup Alaskan.

Mit Doppelkabine, variablem Allradantrieb, großer Ladefläche und effizientem, 190 PS starkem Twin-Turbo-Dieselmotor bietet er beispielhafte Flexibilität in der Nutzlastklasse von einer Tonne. Basis hierfür bildet das robuste Leiterrahmenchassis. Neben hervorragender Verwindungssteifigkeit sorgt es für eine Anhängelast von 3,5 Tonnen, die beispielsweise das Ziehen von Pferde- und Bootstrailern erlaubt.

Mit dem Mid-Size-Pick Up Alaskan stellt Renault Gewerbetreibenden und Outdoorfans ein kräftiges Allroundtalent zur Seite. Der 190 PS und 450 Newtonmeter starke, sowohl mit Sechsgang-Handschaltung und Siebengang-Automatikgetriebe erhältliche 2,3-Liter-Twin-Turbo-Dieselmotor ermöglicht in Verbindung mit dem serienmäßigen Allradantrieb Ausflüge und Arbeitsfahrten in beinahe jedes Gelände. Für besonders anspruchsvolle Wege stehen eine zuschaltbare Untersetzung und eine – wahlweise elektronische oder mechanische – Differenzialsperre bereit. Auf befestigten Wegen ist der Pickup kraftstoffsparend mit Hinterradantrieb unterwegs.