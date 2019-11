Ein- oder Mehrzweckgutschein?

Die umsatzsteuerliche Behandlung von Gutscheinen wurde neu geregelt

Was viele nicht wissen: Gutscheine können bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs Umsatzsteuerpflicht auslösen, wenn gewisse Voraussetzungen vorliegen. Diese Voraussetzungen wurden aufgrund der EU-Richtlinie 2016/1065 neu konkretisiert und sind seit dem 1. Jänner 2019 in Österreich anzuwenden. Während bisher auf einen konkreten Leistungsbezug abgestellt wurde und die Veräußerung von Gutscheinen, die zum späteren Bezug von Waren nach freier Wahl oder nicht konkretisierten Dienstleistungen berechtigten, noch keinen umsatzsteuerbaren Vorgang darstellten, ist seit dem 1. Jänner 2019 zwischen Einzweck-Gutscheinen und Mehrzweck-Gutscheinen zu unterscheiden. Bei einem Einzweckgutschein fällt die Umsatzsteuer sofort bei Verkauf des Gutscheins an, bei einem Mehrzweckgutschein dagegen erst bei Einlösung.