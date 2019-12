Ein normales Leben mit Cystischer Fibrose?

Cystische Fibrose ist eine angeborene Stoffwechselerkrankung. Erst durch die Vorsorgeuntersuchung seiner jüngeren Tochter hat Mark Nussbaumer erfahren, dass beide Töchter an dieser Krankheit leiden.

Obwohl seine beiden Töchter an der Stoffwechselkrankheit leiden, führen sie ein "ganz normales Leben". Das Menschen mit CF etwas mehr auf Hygiene und Ernährung aufpassen müssen, ist kein Hindernis das Leben in vollen Zügen zu genießen. Es fehlt aber noch etwas an Aufklärung über die Krankheit, sagte Mark.