Ein neuer Bestseller von Elmar Simma kommt auf den Markt

Der Rankweiler Seelsorger präsentiert in Götzis sein neues Buch.

GÖTZIS. Der bekannte Vorarlberger Theologe, Seelsorger und Toni Russ Preisträger Elmar Simma aus Rankweil hat ein neues Buch mit dem Titel „Dem Weg vertrauen“ geschrieben. Der Untertitel „Kleines ABC der Lebenskunst“ sagt, dass es um tiefe Gedanken zum Leben und um innere Einstellungen in Kurzbetrachtungen geht. Das neue 176 Seiten umfassende Buch ist im Tyrolia Verlag erschienen. Die Buchpräsentation findet am Freitag, 12. Jänner, um 19 Uhr, im Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast in Götzis statt. Aus den Buchstaben seines ganz persönlichen Lebens-ABCs stellt Erfolgsautor Elmar Simma eine gesunde Mischung für das seelische Wohlbefinden zusammen. Die Gedanken zu den 26 Buchstaben werden zu Puzzleteilen einer Lebenskunst, die verknüpft ist mit der Hoffnung, dass vieles im Leben schon gut ist und gut wird. Bei D wie Dankbarkeit regt der Autor dazu an, sich einen Bildband des Gelungenen im Leben vorzustellen, beim Buchstaben N führt der Autor in das Südtiroler Dorf Naturns, um dort vom Fresko des „Heiligen auf der Schaukel“ Leichtigkeit und Fröhlichkeit zu übernehmen. X wie Xhanthippe widmet sich dem Streit der notwendigen Wertschätzung für eine konstruktive Konfliktlösung – um nur einige Beispiele zu nennen. Simma bietet hier christliche Lebensbestärkung, die aus seinen Erfahrungen als Seelsorger sowie aus Gebeten, Gedichten und Texten schöpft. Er ermutigt dazu, das Gute im Leben wahrzunehmen, ohne dabei Sorgen und Probleme zu übergehen. Und er widmet sich auch zentralen Themen der Gesellschaft, die ihm selbst besonders am Herzen liegen: dem Wandel der Kirche, dem Stellenwert der Frau, der Barmherzigkeit Gottes, der Dankbarkeit, Wertschätzung und Befreiung. Die neue schriftliche Dokumentation von Seelsorger Elmar Simma wird ganz bestimmt wieder ein Renner und tausende Menschen werden dieses Buch käuflich um 18 Euro erwerben.VN-TK