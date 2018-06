Ein musikalischer Hochgenuss zum Frühstück

Orchesterverein lud zur bewährten Matinee

Götzis. Die Marktgemeinde Götzis liefert mit der Kulturbühne AmBach musikalische Unterhaltung für jedermann. Dieses Mal kamen die Freunde von gepflegter, niveauvoller, klassischer Orchestermusik voll auf ihre Rechnung. Ein ganzes Konzertprogramm mit Musik aus der Klassik, klingt auch für Liebhaber nicht besonders abwechslungsreich. Die Werke der drei Komponisten Leopold Mozart, Luigi Boccherini und Joseph Martin Kraus sind aber so vielschichtig, wie es ihre Zeit selbst war. Wenn dann mit Alexandr Karakhanyan am Violoncello als Solist, ein absoluter Könner auf der Bühne steht, ist für einen perfekten Konzertvormittag gesorgt. Der vielfach ausgezeichnete, gebürtige Armenier, der bereits mit acht Jahren die Leidenschaft für sein Instrument entwickelte und danach an der zentralen Moskauer Musikschule studierte, gilt als Solist der Extraklasse und fasziniert das Publikum in Deutschland, Frankreich, dem Iran, in seiner Wahlheimat Russland, aber auch in der Schweiz und schließlich in Österreich.