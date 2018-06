Ein Meininger Verein für Meininger

Nachwuchsarbeit, Kontinuität und Vereinstreue sind die Markenzeichen des SK Meiningen

Meiningen. 1995 war eigentlich Schluss für Herbert Güfel. Jahrelang war er Obmann seines Fußballvereins und legte das Amt in jüngere Hände. Als 2012 aber der Ruf des Vereins kam, ließ er sich mit damals 65 Jahren erneut überreden: „Ich konnte gar nicht anders, der SKM liegt mir zu sehr am Herzen“. Er organisierte alte Mitstreiter und stellte den Verein neu auf. Bewusst backt man kleine Brötchen, worunter der Erfolg aber nicht leidet. Der mögliche Aufstieg wurde zwar knapp verpasst, im Verein hätte sich aber so oder so nicht viel verändert. Bis auf eine Ausnahme hat der komplette Kader wieder unterschrieben. Dieser besteht aus stolzen zwölf Eigenbauspielern, eine Zahl, die kaum ein anderer Verein vorweisen kann. „Wenn ein Neuer kommt, will er selten wieder weg“, berichtet Güfel stolz und ergänzt, dass dieser Umstand nicht etwa horrender Gehälter geschuldet ist, im Gegenteil. Reich in Bezug auf Geld wird beim SKM keiner, sehr wohl aber reich an Erfahrung, an Freundschaften und an aktivem Vereinsleben. Als zum 40 Jahr Jubiläum der Sportplatz, auch dank Unterstützung seitens der Gemeinde, vergrößert sowie ein neues Clubheim gebaut wurde, packte die gesamte Kampfmannschaft mit an und investierte zusammen mit den Funktionären freiwillig unzählige Stunden. Allen voran Trainer Enes Cavkic, der seit unglaublichen 26 Jahren beim Verein ist. Elf Jahre als Spieler, sieben als Spielertrainer, nun bereits acht als Trainer. Vereinstreue wie man sie nur ganz selten findet.