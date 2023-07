"Ein Mann ohne Beschwerden": Neues Buch von Franz Schuh

Ein Mann ohne Eigenschaften ist Franz Schuh sicher nicht. Der vielfach ausgezeichnete "Literat mit philosophischen Interessen" hat die Neigung, sich über vieles Gedanken zu machen, die Bildung, dieses auf Grundlage eines weitreichenden Wissens zu tun, und die Fähigkeit, dem in funkelnden Formulierungen Ausdruck zu verleihen. "Ein Mann ohne Beschwerden", wie sein neues Buch heißt, ist er wohl noch viel weniger - und genau davon erzählt der 76-Jährige.

"Dieses Buch ist von der ersten bis zur letzten Seite dem Jahr 2022 gewidmet, dem 'annus horribilis' im Lebenslauf vieler Menschen, auch in meinem", schreibt er. Gesundheitliche Beschwerden brachten Franz Schuh in Krankenhäuser, Pflegeheime und an den Rand des Todes. Von dort wieder zurückgekehrt, führt er Beschwerde - denn er ist der festen Überzeugung, ohne typische Erscheinungen des österreichischen Gesundheitssystems wie menschliche Borniertheit, fachliche Inkompetenz und strukturelle Überforderung hätte es nicht so weit mit ihm kommen müssen.