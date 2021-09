Ein m2 KUNST: Rosa – die Anglerin

Am vergangenen Freitag, dem 10. September 2021, wurde mit „Rosa – die Anglerin“ von Carina Mathis „ein m2 KUNST“ in der Emsbachstraße 1a neu bespielt.

Rosa ist eine rund zwei Meter große Skulptur, welche aus mehreren Metallelementen zusammengesetzt ist. Die kantige, klar strukturierte Körperform bietet durch einzelne „aufgebrochene“ Bauteile Einblick in das Innenleben von Rosa. Diese wird durch vier Tonfiguren dargestellt. Vervollständigt wird die Skulptur jedoch erst durch drei weitere symbolhafte Details: Die Angelrute (aus den 70er-Jahren stammend), die Rose und den Briefkasten, welchen sie als Rucksack auf dem Rücken trägt.

Ich mag meinen Namen, denn er erinnert mich an eine wunderschöne Rose. Natürlich weiß ich, dass Rosen auch dornig und verletzlich sind, aber wie die Rose habe auch ich eine Sonnen- und Schattenseite. Ich mag meinen Namen Rosa und bin Anglerin.

Mit meiner Angel fühle ich mich mit der Welt verbunden und mit Welt assoziiere ich meine Innen- sowie Außenwelt. Ich stehe am Fluss des Lebens und angle nach Wünschen, Träumen, Erinnerungen, Gefühlen, manchmal ein guter Freund, ein herzliches Lächeln, eine innige Umarmung oder liebliche Musik. Hängt ein altes Verhaltensmuster am Haken fest, schneide ich die Angelschnur mit einem scharfen Messer durch!

In meinem Rucksack, den ich durch mein Leben trage, sammle ich meine Schätze.

Ihr könnt euch bestimmt gut vorstellen, dass sich an manchen Tagen mein Gepäck sich schwer anfühlt und an anderen Tagen federleicht.“

In den kommenden Wochen besteht die Möglichkeit, den Ausstellungsplatz von Rosa zu vervollständigen. Jeder ist eingeladen, ein zu dem Thema „Was möchte ich mit meiner Angelrute angeln?“ eigenen Wunsch auf vorgedruckten Postkarten zu zeichnen bzw. aufzuschreiben. Diese können dann (auch anonym) an die Emsbachstraße 1a geschickt werden oder direkt in Rosas Briefkasten eingeworfen werden.