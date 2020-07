Ein Leben mit der Orgel – Dank an Katharina Nachbauer

„In der Pfarre St. Karl ist eine Epoche zu Ende gegangen. Eine Epoche, in der Menschen begleitet wurden, bei Messfeiern an Sonn- und Werktagen, bei Beerdigungen und anderen kirchlichen Anlässen.

Bei all diesen Gelegenheiten hat Frau Katharina Nachbauer in der Pfarre St. Karl Orgel gespielt. Es war am 7. Juni 1946, als sie im Alter von zehn Jahren zum ersten Mal in der Kapelle St. Rochus den Gesang der Gemeinde begleitete. Eine handschriftliche Widmung in einem Buch, welches ihr der damalige Pfarrer Konrad Renn aus diesem Anlass zum Geschenk machte, hat das Datum festgehalten.

Seither hat sie sich für die Kirchenmusik eingesetzt. Bis zuletzt hat sie die beliebte Messe am Dienstagmorgen in der Kapelle St. Anton betreut.