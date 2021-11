Ein Leben für das Ehrenamt

Bereits seit mehr als 20 Jahren holt die Vorarlberger Landesregierung im Rahmen der Aktion „Ehrenamt“ freiwillig Engagierte vor den Vorhang.

In den Reihen der Auserwählten finden sich auch wiederkehrend „Rotkreuzler“ – dieses Jahr war es Julian Spiegel, der beim Fest, das traditionellerweise am Abend vor dem Nationalfeiertag und heuer im Altacher Veranstaltungszentrum KOM stattfand, geehrt wurde.

Julian Spiegels (30) Passion fürs Rote Kreuz flammte bereits im zarten Alter von 20 Jahren auf. Damals, vor zehn Jahren, fällte er nach seinem Zivildienst die Entscheidung, sich weiterhin für die Hilfsorganisation engagieren zu wollen und in der Rettungsabteilung Hohenems ehrenamtlich Dienst zu tun. Nach absolviertem Masterstudium (International Business & Management) und allen möglichen Rotkreuz-Ausbildungen (SEF, Notfallsanitäter mit Notkompetenzen, Führungskräfte-Lehrgang etc.) kehrte er im Jahr 2020 der Privatwirtschaft den Rücken zu und entschied sich, zu 100 Prozent fürs Rote Kreuz da zu sein. Erst unterstützend in der Gesundheitskrise tätig, zeichnet er nun seit Beginn dieses Jahres hauptverantwortlich für den Bereich Notrufleitstelle. Er unterstützt aber auch nach wie vor die Rotkreuz-Abteilung Hohenems als ehrenamtlicher Rettungssanitäter und Schulungsreferent.