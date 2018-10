Ein Kühlschrank für alle

„Nimm und bring!“ lautet das Motto des „offenen Kühlschranks“ in der Stadtbücherei.

Dornbirn. Mal kurz in der Bücherei was zum Essen holen? Klingt komisch? Ist in Dornbirn aber jetzt möglich – letzte Woche wurde in der Stadtbücherei der erste offene Kühlschrank offiziell in Betrieb genommen. Lebensmittel, die sonst auf dem Müll landen würden, finden hier unter dem Motto „nimm und bring“ eine neue Verwendung. „Wenn man bedenkt, dass allein in Vorarlberg jedes Jahr unverdorbene Lebensmittel im Wert von 45 Millionen Euro – das entspricht 11 Kilo pro Person – auf dem Müll landen, dann ist es höchste Zeit Alternativen anzubieten“, ist Initiatorin Ingrid Benedikt überzeugt.

Die Idee dazu hatte Ingrid Benedikt schon länger und schaute sich funktionierende Modelle in der Schweiz an – doch erst als sie das Konzept „offener Kühlschrank“ in der Dornbirner Projektwerkstatt einbrachte, kam Bewegung in die Sache. Die Idee fand viele Anhänger – ein Kernteam mit Elisabeth Fasching, Gabriele Kastl und Nadine Maier beschäftigte sich in den letzten Monaten mit der Umsetzung. „Da das Thema Nachhaltigkeit auch bei uns eine wichtige Rolle spielt, boten wir an, den offenen Kühlschrank bei uns in der Stadtbücherei aufzustellen“, erzählt Büchereileiterin Ulrike Unterthurner. Auch ein Kühlschrank war schnell gefunden – der Kühlschrank, der früher die Reste aus der Schulkantine des BG Dornbirn kühlte hatte keine Verwendung mehr, da nach einem Wechsel des Kantinenbetreibers keine Reste mehr anfallen und wurde für das Projekt zur Verfügung gestellt. Unterstützung gab es auch von der inatura, dem Umweltverband und dem Naturschutzbund.

Gegen Verschwendung

Nun war es also soweit – der Kühlschrank wurde seiner Bestimmung übergeben und von den Eröffnungsgästen gleich fleißig befüllt und auch schon wieder geleert. Das Prinzip ist einfach: Habe ich zu viel eingekauft oder gekocht, kulinarische Geschenke ungegessen zu Hause lagern oder schaffe ich es einfach nicht mehr, den Kühlschrank vor dem Urlaub leerzuessen, dann kann ich die Sachen in den offenen Kühlschrank stellen. Umgekehrt kann ich bei überraschenden Gästen oder leerem Kühlschrank in der Stadtbücherei vorbeikommen und mich im offenen Kühlschrank bedienen – oder mir einfach eine Jause für unterwegs mitnehmen. „Bei diesem Projekt steht nicht der soziale sondern der nachhaltige Aspekt im Mittelpunkt. Nicht nur sozial Bedürftige sondern alle können sich im offenen Kühlschrank bedienen“, erklärt Ingrid Benedikt.

Einfach vorbeikommen