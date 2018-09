Ein krummer Wald in Polen

Conrad Amber auf der Spur von rätselhaften Bäumen.

CONRAD AMBER: Durch mein Netzwerk von Fachleuten habe ich Kenntnis von zahlreichen skurrilen Besonderheiten, die die Natur hervorbringt. Sobald es ein Ort auf meine Shortlist schafft, nutze ich die nächste Gelegenheit, mir das anzusehen. Auslöser, den Krummen Wald in Polen zu besuchen, war aber die Anfrage der Journalistin Martina Hiller von Gaertringen vom Rundfunk Berlin Brandenburg, die ganz unvermutet ins Haus flatterte. Sonst wäre ich nicht so schnell in den zwei Autostunden von Berlin entfernten „Krzywy Las“ gelangt.

CONRAD AMBER: Das Klima hat sich nie so drastisch und schnell gewandelt wie heute. Der Mensch ist eindeutig der Verursacher oder der Verstärker. Flora und Fauna müssten sich quasi anders anpassen, als ihr biologischer Bauplan das vorsieht. Das geht aber nicht. Die Fichte ist als nordischer Baum in unseren Regionen stark gefährdet. Trockenheit, Starkwind und Käferbefall nehmen zu. Wer heute noch Waldbau betreibt, wie in den 1980er-Jahren, denkt nicht an die Zukunft. Vorausschauende Waldbesitzer und Förster bauen deshalb die Waldgesellschaft schon seit längerem um. Robinie, Walnuss, Edelkastanie, verschiedene Eichenarten und Ulmen findet man inzwischen oft in unseren Wäldern, wo sie noch vor wenigen Jahren keine Überlebenschance hatten. Im übrigen muss den Stadtbäumen in heißen Sommermonaten vermehrt Wasser gegeben werden, was kaum gemacht wird. Vertrocknete Bäume kosten sehr viel Geld.