Ein Krimi rund ums Trinkwasser

Der Vorarlberger Schriftsteller Jürgen-Thomas Ernst war zu Gast in der Stadtbibliothek.

Vor Kurzem war der mehrfach ausgezeichnete Autor und Waldpädagoge zu Gast in der Stadtbibliothek Dornbirn. Bibliotheksmitarbeiter Claudio Bechter befragte ihn zu seinem Werk und seinem Engagement in waldpädagogischen Projekten. „Das Buch thematisiert die Trinkwasserversorgung – es gibt ja Annahmen, dass die nächsten Kriege nicht ums Öl, sondern ums Wasser geführt werden“, erklärte der in Hohenems aufgewachsene Schriftsteller. Inspiriert wurde sein Roman unter anderem von Gene Sharps „Von der Diktatur zur Demokratie“. „Ein System wird von einem anderen unterminiert, dessen Werte nehmen überhand und die anderen realisieren es nicht. So geht es den jugendlichen Aktivisten, die von Bonnermann manipuliert werden, ohne es zu merken“, so Jürgen-Thomas Ernst.