Ein Konzert der Extraklasse und vom Feinsten

Voices Meet Symphonic Rock-Event der Musikschule Rankweil-Vorderland im vollbesetzten Vinomnasaal mit viel Applaus und Standing Ovations der Zuschauer.

Durch das Programm führte Moderator Harald Regensburger und hielt die ein oder andere interessante Hintergrundinformation parat. So wusste er beispielsweise, dass Kurt Summer (Horn-Lehrer der Musikschule) und seine Frau Evelyn amtierende Landesmeister im Tanzsport sind. Zu Johann Strauss‘ Medley „An der schönen blauen Donau“, welches vom Jugendvokalensemble „Singing voices“ mit den jungen Talenten Camilla Sophie Bitriol, Viktoria Breuß, Teresa Faißt, Viktoria Idzanovic, Victoria Klotz, Janine Manser, Johanna Nägele, Paula Ortner, Noelle Popovic und Sophie Sieber gemeinsam mit einem Klaviertrio vorgetragen wurde, legten sie einen Wiener Walzer auf das Parkett, der an Schwung und Anmut seinesgleichen suchte. Das Terzett „Amiche Cantano“ mit Janine Manser, Noelle Popovic und Viktoria Idzanovic bot eine charmante Aufführung des The Shoop Shoop Song. Schon in den letzten Jahren erreichte das musikalische Trio mit großer Zukunftshoffnung bei diversen Wettbewerben auf nationaler und landesweiter Ebene mehrere erste Endränge.

Im zweiten Teil des Abends trafen die „Voices“ nun auf ein großes rockiges symphonisches Blasorchester. Sämtliche Holz- und Blechblasinstrumente, diverses Schlagwerk, Streichinstrumente, E-Gitarre und E-Bass fanden unter der Leitung von Peter Kuhn zu einem spektakulären Klangkörper zusammen – „spektakulär“ insbesondere, wenn man bedenkt, dass das Orchester komplett aus den eigenen Reihen der Musikschule Rankweil-Vorderland besetzt ist und sich nur projektweise zusammengefunden hat. Im sinfonischen Blasorchester wussten Alessia Varapayeva, Lea Polanski, Lukas Nußbaumer, Emelie Summer, Thomas Summer, Samuel Scheiblhofer, Clemens Breuss, Sarah Gohm um nur einige zu nennen, auf ihren Instrumenten mehr als wie zu überzeugen. Musikschüler unterstützt von ihren Lehrenden rocken gemeinsam die Bühne – ein besonderes musikalisches Gemeinschaftserlebnis für alle Beteiligten. Das Orchester weckte mit allseits bekannten Rock-Klassikern beim Publikum immer neue Ohrwürmer. Sanftere Klänge brachte das beliebte schwedische Lied „Gabriella´s Song“ in den Saal - neben Chören und Orchester kamen hier auch drei Solisten zum Einsatz. Ein unglaubliches Highlight war der Pink Floyd-Hit „Another brick in the wall“ bei dem wirklich alle Beteiligten auf der Bühne gemeinsam glänzen konnten, gekrönt von einem ausgiebigen E-Gitarren-Solo von Guillermo Delis. Am Ende des Programms tobte der Saal. Musikschule Rankweil-Vordeland Direktor Ingold Breuss konnte abschließend die erste von drei Zugaben anmoderieren und mit Stolz völlig zurecht behaupten: „We are the champions“.VN-TK