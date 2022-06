Ein Konzept für Spiel- und Freiräume

Noch vor den Sommerferien soll sich eine erste Arbeitsgruppe treffen.

Die Gemeinde Klaus bekommt ein Spielraumkonzept. Anlass ist der Spielplatz in der Schmalzgasse, den die Gemeinde erweitern möchte. „Damit wir eine Förderung bekommen, brauchen wir ein Spielraumkonzept. Dies nehmen wir zum Anlass, um uns Gedanken über die langfristige Entwicklung von Spiel- und Freizeiträumen zu machen“, berichtet Bgm. Simon Morscher. Derzeit ist man an der Angebotseinholung dran – noch vor den Sommerferien könnte sich eine erste Arbeitsgruppe treffen. Diese soll bunt zusammengestellt werden mit Menschen aus Politik, Amt, Kindergarten, Volksschule genauso so wie Privatpersonen. Die 10- bis 15-köpfige Arbeitsgruppe wird sich intensiv mit den Spiel- und Freiräumen in der Gemeinde Klaus beschäftigen und den zukünftigen Bedarf erheben.