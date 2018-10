Ein Konzept der kurzen Wege

Rhomberg Bau zeigt beim Otten Wirtschaftspark, wie effizient recycelt werden kann.

Zudem sollte es eine grundsätzlich neue Ausrichtung des Geländes geben – eine charaktervolle Kombination aus neuer und alter Architektur, die einen weitläufigen Platz mit Grünflächen umschließt. Gemeinsam mit den Sanierungsfachleuten von Rhomberg Bau kam man zu dem Entschluss, die drei Altbauten abzureißen und durch eine neue Lagerhalle sowie Freiflächen zu ersetzen, die jederzeit wieder bebaut werden können. Die Realisierung der Lagerflächen übernahm dabei mit der Goldbeck Rhomberg GmbH der Experte für Industrie- und Gewerbebauten in der Rhomberg-Bau-Gruppe. Die bestehenden Shedhallen sollen unter anderem als Gastronomie-, Veranstaltungs- und Lagerflächen genutzt werden – unter anderem mit der Kaschmir Club&Bar, die am 18. Oktober erstmals ihre Tore öffnen wird.

Eine Gusssäulenreihe aus dem Entstehungsjahr des Areals blieb erhalten. Sie dient nun als Blickfang und Erinnerung an die Vergangenheit des geschichtsträchtigen Orts. Die alten Fassaden wurden mit Holz und Polycarbonat verkleidet: 35 Laufmeter heimisches Lärchenholz der Firma Sohm und sogar 80 Laufmeter des thermoplastischen Kunststoffs wurden dazu verbaut. Das dahinterliegende Mauerwerk blieb vollumfänglich erhalten und offenbart durch das komplett transparente Polycarbonat nach wie vor seinen altehrwürdigen Industriecharakter.

Die restlichen Materialien recycelte das Ressourcencenter in Unterklien, mit knapp sieben Kilometern nur unwesentlich weiter entfernt. „Insgesamt“, erinnert sich Renner, „konnten wir so sowohl die Transportwege als auch die Menge der zu entsorgenden und neu zu verbauenden Stoffe auf ein Minimum reduzieren. Auch das, so die Bauleiterin, entspräche der Philosophie des Auftraggebers: „Die Verantwortlichen des Wirtschaftsparks, der sich im Familiensitz befindet, legen großen Wert auf langfristiges Denken, direktes Handeln, eine flache Hierarchie und vor allem eben kurze Wege.“