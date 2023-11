Ein Klangabenteuer aus Griechenland in der Alpenstadt

Bludenz. Am Samstag, 25. November, brachte das Ensemble Cretan Winds gemeinsam mit dem herausragenden Künstler Andreas Paragioudakis ein Stückchen Griechenland nach Bludenz.

Die Remise in Bludenz wurde am vergangenen Samstag in einen klangvollen Hauch von Kreta gehüllt, als das Trio Cretan Winds zusammen mit Ausnahmekünstler Andreas Paragioudakis ihr gemeinsames Album "Avgerinos" präsentierten. Das Publikum wurde auf einen Abend in die kulturelle Vielfalt Griechenlands entführt und tauchte in die faszinierende Welt traditioneller kretischer Klänge ein. Dieses Konzert war eine ergreifende und mitreißende Reise, die Tradition und Innovation auf harmonische Weise miteinander verband.