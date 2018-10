Ein Kaffee feiert Geburtstag

Anlässlich „30 Jahre Kaffee Orgánico“ war eine mexikanische Kaffeebäuerin zu Besuch im Weltladen.

Dornbirn. Noch als sie aus dem Flugzeug stieg, war Manuela Diaz Mendez überzeugt in Australien zu sein. Das Missverständnis wurde schnell aufgeklärt und mittlerweile hat die Mexikanerin schon einen großen Teil Österreichs kennengelernt. Die 48-jährige Kaffeebäuerin ist auf Einladung von EZA Fairer Handel in „Austria“ und spricht in Weltläden über die Produktion des Kaffee Orgánico. Dies war der erste biofaire Kaffee, der vor 30 Jahren in Österreich auf den Markt kam. Den Rohkaffee dafür importiert EZA direkt von den Kleinbauerngenossenschaften.