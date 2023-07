Ein Jahrhundert Landeshauptstadt

Die Stadt Bregenz feierte am 1. Juli ihr 100-jähriges Bestehen als Landeshauptstadt Vorarlbergs.

Bregenz existiert als Römerstadt "Brigantium" seit über 2.000 Jahren. Als Landeshauptstadt von Vorarlberg feierte am vergangenen Wochenende sein 100-jähriges Bestehen, seit dem 30. Juli 1923 gemäß der Landesverfassung. Zum Jubiläum berichtete der Stadtarchivar Thomas Klagian in "Vorarlberg LIVE" über die Meilensteine seit jener offiziellen Festlegung durch die Landesverfassung im Jahr 1923, in der Bregenz als Landeshauptstadt und Sitz des Landtages und der Landesregierung festgelegt wurde.