Ein Jahr in Vorarlberg mit Bus und Bahn um 355 Euro

Der Vorverkauf startet jetzt, Interessenten können sich das neue KlimaTicket VMOBIL holen und damit ein Jahr lang mit Bus und Bahn in ganz Vorarlberg um nur 355 Euro fahren.

Aus der maximo-Jahreskarte wird am 1. November 2021 das KlimaTicket VMOBIL. Dieses kann ab jetzt in allen Verkaufs- und Servicestellen des Verkehrsverbunds Vorarlberg sowie online erworben werden.

Umstiegs- und Treuerabatt

Zum Start des KlimaTickets VMOBIL erhalten alle Kundinnen und Kunden einen Bonus von bis zu 30 Euro. Der Bonus gilt vorerst für ein Jahr. „Auf diese Weise wird sichergestellt, dass alle Kundinnen und Kunden, egal ob Neukundinnen oder Neukunden oder Kundinnen oder Kunden, deren Jahresticket noch einige Monate gilt und die dann verlängern wollen – in den Genuss des Umstiegs- bzw. Treuebonus des KlimaTickets VMOBIL kommen“, so Christian Hillbrand, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Vorarlberg (VVV).

Carsharing und Radboxen

„Man bekommt sehr viel Mobilität für sein Geld“, erläutert Christian Hillbrand. Er sieht im KlimaTicket VMOBIL einen wichtigen Anreiz für die Menschen in Vorarlberg, auf den öffentlichen Verkehr und den Radverkehr umzusteigen. „Wer mit Bus und Bahn, Carsharing und Fahrrad unterwegs ist, leistet einen Beitrag für den Klimaschutz.“ Kundinnen und Kunden können mit dem KlimaTicket VMOBIL nicht nur Bus und Bahn, sondern wie bisher weitere umweltfreundliche Mobilitätsformen wie CARUSO-Carsharing oder VMOBIL-Radboxen nutzen und miteinander kombinieren.

Die VMOBIL-Radbox

Die VMOBIL-Radboxen befinden sich inzwischen an den vier Standorten Lustenau, Lauterach, Rankweil und Hohenems. Dieses innovative und vorbildliche Projekt wurde erst kürzlich mit dem VCÖ-Landespreis und dem VCÖ-Mobilitätspreis Österreich in der Kategorie „Öffentlicher und öffentlich zugänglicher Verkehr, Multimodalität“ ausgezeichnet. „Nur wer sein Fahrrad ordentlich und geschützt an Bahnhöfen abgestellt weiß, wird es im Alltag auch öfter und mit gutem Gefühl benutzen. Mit diesem Angebot wird ein weiterer Anreiz zur Kombination mehrerer umweltfreundlicher Mobilitätsformen geschaffen“, erläutert der Geschäftsführer. „Es ist eine schöne Bestätigung für alle Verantwortlichen, dass die gemeinsamen Bemühungen, über viele Jahre die Zukunft der Mobilität ­ohne eigenes Auto zu gestalten, diese österreichweite Anerkennung gefunden haben.“