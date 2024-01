Ein Jahr Haft für lukrative WhatsApp-Betrügereien

Ein ehemaliger Berufssoldat ist am Montag am Wiener Landesgericht wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs und betrügerischen Datenmissbrauchs zu einer einjährigen unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Nachdem er seine Laufbahn wegen eines Dienstunfalls beenden musste, bei dem er sich eine schwere Armverletzung zugezogen hatte, hatte er "umgesattelt": über den Messenger-Dienst WhatsApp brachte er Wildfremde dazu, ihm binnen drei Wochen über 7.600 Euro zu überweisen.

Auf das betrügerische Geschäftsmodell, das sich seit einiger Zeit bei Kriminellen großer Beliebtheit erfreut und auch von professionellen Banden betrieben wird, hätten ihn die sozialen Medien gebracht, schilderte der 23-Jährige im Grauen Haus: "Entsprechende Guidelines habe ich auf Google gefunden. Da wird alles erklärt, wie man schreibt, wie man tut." Einem 73-jährigen Wiener schickte er am 7. Juli 2023 eine SMS: "Servus Papa, ich hab einen neuen Anbieter. Das ist meine neue Nummer. Kannst du mir eine Nachricht auf WhatsApp schreiben?" Der Pensionist las die Nachricht im Urlaub, während er entspannt in einem Lokal saß, und glaubte, seine Tochter habe an ihn gedacht. Er übermittelte an die angegebene Telefonnummer eine Whats App-Nachricht, und der 23-jährige Betrüger brachte ihn im Zug der weiteren Kommunikation dazu, dass ihm der Mann noch am selben Tag mehr als 3.200 Euro überwies.