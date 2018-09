Ein Jahr der Weichenstellungen

Die Region Vorderland-Feldkirch fördert seit 40 Jahren die interkommunale Zusammenarbeit.

Regio. Die Regio Vorderland-Feldkirch befindet sich mitten in einem Jahr der Weichenstellungen. Die Aufgaben, die die Gemeinden zu erfüllen haben, werden immer mehr und komplexer, gleichzeitig aber die finanziellen und personellen Spielräume immer enger. „Um diese Herausforderungen zu bewältigen, braucht es eine Intensivierung und Weiterentwicklung der regionalen Zusammenarbeit“, ist Regio-Manger Christoph Kirchengast überzeugt.

Ziel des 2017 gestarteten Prozesses „Modellregion Gemeindekooperation“ ist es, gemeinsam mit Gemeindevertretern, Gemeindebediensteten und Fachexperten eine Kooperationsstrategie für die Regio Vorderland-Feldkirch zu entwickeln und konkrete Umsetzungsschritte für Schlüsselbereiche zu definieren. Im Zentrum steht die Frage: „Wie können die Gemeinden ihre Aufgaben künftig bestmöglich erledigen?“ In der Region Vorderland-Feldkirch gibt es bereits zahlreiche mustergültige Kooperationen wie den Gemeindeverband Landbus Oberes Rheintal, die aurechtsverwaltung, die Finanzverwaltung und nicht zuletzt das Sozialzentrum Vorderlandhus. Es gilt einerseits diese bestehenden Kooperationen laufend weiterzuentwickeln und andererseits – wo sinnvoll und nötig – neue Projekte auf den Weg zu bringen. Der Bericht zum Prozess beinhaltet unter anderem sieben grundlegende Kooperationsprinzipien für die Region sowie zahlreiche Maßnahmenvorschläge, die in den kommenden Jahren Schritt für Schritt bearbeitet werden sollen. Eine der vorgeschlagenen Maßnahmen ist die Umsetzung des Kooperationsraummodells des Landes Vorarlberg.

Vision Rheintal – ein 2004 gestartetes gemeinsames Projekt der 29 Rheintalgemeinden mit dem Land Vorarlberg – wurde Ende 2017 durch das Nachfolgeprogramm „Kooperationsräume“ abgelöst. Bei Vision Rheintal ging es in erster Linie um die Erarbeitung eines Leitbildes zur (über-)regionalen räumlichen Entwicklung. Das neue Modell regelt die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Land Vorarlberg im Bereich der gemeinde-übergreifenden Raumplanung neu. Der Fokus liegt dabei auf mehr Verbindlichkeit und Umsetzungsorientierung. Für die Gemeinden bedeutet das, dass sie ein gemeinsames regionales räumliches Entwicklungskonzept erarbeiten müssen. Das Land Vorarlberg übernimmt dabei die strategische Steuerung und Koordination. Die Regio hat die Teilnahme an diesem Modell bereits beschlossen. Im Laufe des Herbstes 2018 wird das Thema auch noch von jeder einzelnen Gemeindevertretung behandelt.

Die Vorarbeiten für das neue ASZ Vorderland im Industriegebiet Sulz haben bereits begonnen. Die Fertigstellung ist für Ende 2019 geplant. Geplant ist ein gemeinsamer Betrieb mit dem ASZ Feldkirch. Mit diesem zweiten, hochmodernen Recyclingzentrum in der Region und aufeinander abgestimmten, kundenfreundlichen Öffnungszeiten wird die Altstoffsammlung für die Bürger noch unkomplizierter. Den Einwohnern der gesamten Region werden somit künftig beide Sammelzentren offen stehen.

Neue Kooperationen wie etwa im Bereich Pflege, der offenen Jugendarbeit oder dem möglichen Bau einer gemeinsamen Polytechnischen Schule sind bereits in Umsetzung oder in Prüfung. Zudem wurde das regionale Projekt „Sanierungslotse“ gestartet, das durch das EU-Förderprogramm LEADER und das Land Vorarlberg gefördert wird. Dieses vom Energieinstitut Vorarlberg konzipierte Beratungs- und Begleitangebot sieht vor, Eigentümer sanierungsbedürftiger Objekte eng und bei Bedarf langfristig durch sogenannte Sanierungslotsen zu betreuen.

Die Regio Vorderland-Feldkirch feierte im Rahmen der Generalversammlung am 24. Mai ihr 40-jähriges Bestehen. Was einst als „Bürgermeisterstammtisch“ begann, wurde im Mai 1978 offiziell als Verein begründet. Heute agiert die Regio als professionelle „Entwicklungsabteilung“ für die interkommunale Zusammenarbeit und Abstimmung. „Wir sind auf einem sehr guten Weg mit unseren regionalen Aktivitäten. Und wir haben die Verantwortung innovativ zu bleiben und unsere Kooperationen konsequent weiterzuentwickeln“, so Regio-Obmann Bgm. Werner Müller.