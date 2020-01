Ein hochkarätiges Event nach dem anderen

Die Showfactory sorgt 2020 für Unterhaltung pur im Land.

In ganz Österreich sind in diesem Jahr mehr als 200 Veranstaltungen geplant, in Voralberg sind bereits 16 Events fixiert, einige weitere werden noch bekannt gegeben. Neben Konzerten mit nationalen und internationalen Musikstars stehen auch Musicals sowie Comedy- und Theater-Events für Groß und Klein auf dem Programm. Den Veranstaltungsreigen läutet bereits im Jänner ein Musical der besonderen Art ein. Anlässlich ihres 80. Geburtstages macht die große Tour von „Simply The Best – Die Tina Turner Story“ Halt in Bregenz (22. Jänner, Festspielhaus). Dabei wird das bewegte Leben der Rock-Ikone mit viel Live-Musik und beeindruckenden Szenen geschildert. Mit „That‘s Live – Das Sinatra Musical“ (24. März, Festspielhaus) kehrt das Leben eines der größten Entertainer der Welt zurück auf die Bühne. Das Musical zeigt Sinatras unvergleichliche Karriere, thematisiert aber auch die Schattenseiten seines Lebens. Weitere Musiker-Biografien stehen mit „Elvis – Das Musical“ (19. März, Festspielhaus) oder „All you Need ist Love – Das Beatles Musical“ (12. April, Festspielhaus) auf dem Musical-Programm.