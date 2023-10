Ein herzliches Willkommen in Hohenems

Zum zwölften Mal wurde am Donnerstag, dem 19. Oktober 2023, seitens der Stadt Hohenems zur alljährlichen Begrüßungsveranstaltung geladen.

Rund 52 in den letzten zwölf Monaten neu nach Hohenems zugezogene Bürger unterschiedlichster Nationalitäten folgten der Einladung. Sie wurden im Rahmen einer kleinen Feier im Foyer des Löwensaals willkommen geheißen.

Bürgermeister Dieter Egger sowie Bernhard Amann, Stadtrat für Integration, Soziales und Case-/Care-Management, stellten in ihren Begrüßungsworten den Gekommenen ihre neue Wohnsitzgemeinde vor und unterstrichen dabei die Vorteile und Chancen, welche die Vielfalt von Menschen und Kulturen ausmachen kann. Hohenems bietet seiner Bevölkerung in vielerlei Hinsicht eine Wohnqualität mit Wohlfühlfaktor, sei es in kultureller, wirtschaftlicher als auch familienfreundlicher Hinsicht. Dabei wird auf das achtsame Miteinander und auf ein friedliches Zusammenleben großer Wert gelegt. Neben einigen Mitgliedern des Stadtrates sowie der Stadtverwaltung nutzten auch das Team der Offenen Jugendarbeit Hohenems, der Chor Joy, der Gesangverein Nibelungenhort, der Verein ATIB Hohenems und das Kammerorchester Arpeggione die Gelegenheit, um mit den Neuzugezogenen ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu knüpfen.